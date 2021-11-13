Хореограф Єлизавета Русина, яка була партнеркою відомого співака Melovin'a (Костянтина Бочарова) на "Танцях з зірками" прокоментувала скандал з Ілоною Гвоздьовою.

Про це танцівниця розповіла в інтерв'ю «Фактам».

Як відомо, Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він брав участь на проекті "Танці з зірками" з Єлизаветою Русиною, де пара потрапила в немилість хореографа Ілони Гвоздьової, яка різко критикувала виступи пари, а пізніше раділа їх вильоту з проекту.

Правда до відходу Melovin'a з шоу, Гвоздьова навіть станцювала з ним і його партнеркою третьою на одному з ефірів, проте її взаємодія з парою закінчилося ще більшим скандалом, за підсумками якого обидві сторони звинуватили один одного в непрофесіоналізмі.

Єлизавета Русина прокоментувала ситуацію.

«У моєму Instagram "меловінатори" запитали, як я ставлюся до критики Ілони Гвоздьової. Я відповіла, що не знаю, хто це. І це чиста правда. Ілона не входила в коло танцюристів, за якими я стежила і хотіла наслідувати. Тому мені не цікавий був ажіотаж, який вона розвела навколо нашої пари. Я завойовую популярність зовсім іншими методами. Хоча могла б добре на цьому попіаритися. Але це не моя історія», - розповіла Єлизавета.

Раніше повідомлялося, MELOVIN, який вилетів з "Танців з зірками", розбив серця фанаток, показавши свою пасію: "Ода любові"

Також, MELOVIN поділився дружнім кадром з Горбуновим на "Танцях з зірками": "видно його..."

Politeka розповідала, Гвоздьова здивувала витівкою після вильоту Melovin'а з "Танців з зірками": "адекватні люди так себе не ведуть"