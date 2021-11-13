Хореограф Елизавета Русина, которая была партнершей известного певца Melovin`a (Константина Бочарова) на "Танцях з зірками" прокомментировала скандал с Илоной Гвоздевой.

Об этом танцовщица рассказала в интервью «Фактам».

Как известно, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он участвовал на проекте "Танці з зірками" с Елизаветой Русиной, где пара попала в немилость хореографа Илоны Гвоздевой, которая резко критиковала выступления пары, а позже радовалась их вылету из проекта.

Правда до ухода Melovin'a с шоу, Гвоздева даже станцевала с ним и его партнершей третьей на одном из эфиров, однако ее взаимодействие с парой закончилось еще большим скандалом, по итогам которого обе стороны обвинили друг друга в непрофессионализме.

Елизавета Русина прокомментировала ситуацию.

«В моем «Инстаграме» «меловинаторы» спросили, как я отношусь к критике Илоны Гвоздевой. Я ответила, что не знаю, кто это. И это чистая правда. Илона не входила в круг танцоров, за которыми я следила и хотела подражать. Поэтому мне не интересен был ажиотаж, который она развела вокруг нашей пары. Я завоевываю популярность совершенно иными методами. Хотя могла бы хорошо на этом попиариться. Но это не моя история», - рассказала Елизавета.

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