Відома співачка і ведуча програми про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде відсвяткувала свій День Народження, на якому запалила танцпол під пісню Вєрки Сердючки.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є ведучою популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Мішель Андраде виповнилося 25 років. З приводу свого Дня народження вона влаштувала вечірку, на яку були запрошені багато зірок українського шоу-бізнесу. На кадрах видно, як співачка запалює на танцполі.

Коли прозвучала пісня Вєрки Сердючки, Мішель Андраде топлою взяли на руки і почали підкидати вгору.

"Сердючка б'є реп. Дуже весело!",- прокоментували на сторіз.

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