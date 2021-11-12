Известная певица и ведущая программы про путешествия "Орел и Решка" Мишель Андраде отпраздновала свой День Рождения, на котором зажгла танцпол под песню Верки Сердючки.
Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Мишель Андраде исполнилось 25 лет. По поводу своего Дня Рождения она устроила вечеринку, на которую были приглашены многие звезды украинского шоу-бизнеса. На кадрах видно, как певица зажигает на танцполе.
Когда прозвучала песня Верки Сердючки, Мишель Андраде топлой взяли на руки и начали подкидывать вверх.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Эктор Хименес-Браво объявил о начале нового этапа в своей жизни: "Готов к горячему сезону"
Пожар в небе: облака над Киевом окрасились в красные оттенки, кадры уникального явления
Вскрылся серьезный диагноз загремевшего в больницу Павла Зиброва: "Мы не говорили об этом"
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
"Сердючка бьет рэп. Очень весело!", - прокомментировали на Сториз.
Ранее сообщалось, ведущая "Орла и Решки" Андраде на своей вечеринке распласталась на полу в кожаных штанах: "Заверните эту анаконду"
Также, ведущая "Орла и Решки" Андраде в короткой юбке и сапогах удивила кардинальной сменой имиджа: "Кукла"
Politeka рассказывала, ведущая "Орла и решка" Андраде рассказала о реакции родителей на ее откровенные наряды и танцы: "Я не собираюсь закрываться"