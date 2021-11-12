Известная певица и ведущая программы про путешествия "Орел и Решка" Мишель Андраде отпраздновала свой День Рождения, на котором зажгла танцпол под песню Верки Сердючки.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Мишель Андраде исполнилось 25 лет. По поводу своего Дня Рождения она устроила вечеринку, на которую были приглашены многие звезды украинского шоу-бизнеса. На кадрах видно, как певица зажигает на танцполе.

Когда прозвучала песня Верки Сердючки, Мишель Андраде топлой взяли на руки и начали подкидывать вверх.

"Сердючка бьет рэп. Очень весело!", - прокомментировали на Сториз.

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