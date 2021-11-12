Весілля з мільйонером популярної телеведучої Іванни Онуфрійчук, яка веде шоу" Танці з зірками", розлютила українців.

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою українською телеведучою та актрисою. Як відомо, вона замінила Тіну Кароль в новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також Іванна Онуфрійчук є дружиною мільйонера алмазу, який живе в Швейцарії.

Так, нещодавно стало відомо, що телеведуча "Танців з зірками" офіційно вийшла заміж. Раніше, на Мальдівах вона разом зі своїм чоловіком-мільйонером Алмазом відзначила вже весілля, проте там вони не розписувалися. І ось її чоловік приїхав в Україну, і тут вони розписалися і офіційно підтвердили свій шлюб.

"Зірка влаштувала розкішне весілля через 8 місяців після церемонії на Мальдівах. Тоді пара не узаконила стосунки-тепер все офіційно",- розповіли на акаунті "Зіркового шляху".

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під публікаціями, де обурилися щодо весілля телеведучої. Спочатку вони розкритикували її сукню: "З тієї сукні можна було зробити 3 сукні, ось добре замітала вулиці або що там і прибиральникам допомогла", "Коли понти-найважливіше... У весільному вбранні-виріз до пупка, звичайно, найважливіше в фасонні...Прям чистий і безневинний образ нареченої...".

Однак основною причиною критики стала сама новина про те, що вона вийшла заміж за мільйонера.

"Ааа, ось чому вона ведучою танців стала, а то дивно, що відому Кароль замінили на невідому, тепер ясно, що подарунок на весілля"

"Бенкет під час чуми, хтось помирає, а хтось з жиру біситься"

"Добре, що відразу написали про чоловіка, що він мільйонер. Буде, що ділити.



"Ось люди дуріють хоч би не показували жебраку народу який на хліб не має святкували собі тихенько і не показували на весь екран"

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