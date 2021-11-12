Свадьба с миллионером популярной телеведущей Иванны Онуфрийчук, которая ведет шоу "Танці з зірками", взбесила украинцев.

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной украинской телеведущей и актрисой. Как известно, она заменила Тину Кароль в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также Иванна Онуфрийчук является женой миллионера Алмаза, который живет в Швейцарии.

Так, недавно стало известно, что телеведущая "Танців з зірками" официально вышла замуж. Ранее, на Мальдивах она вместе со своим мужем-миллионером Алмазом отметила уже свадьбу, однако там они не расписывались. И вот её муж приехал в Украину, и тут они расписались и официально подтвердили свой брак.

"Звезда устроила роскошную свадьбу спустя 8 месяцев после церемонии на Мальдивах. Тогда пара не узаконила отношения – теперь все официально", - рассказали на аккаунте "Зіркового шляху".

Пользователи сети оставили множество комментариев под публикациями, где возмутились относительно свадьбы телеведущей. Сначала они раскритиковали её платье: "Из того платья можно было сделать 3 платья, вот хорошо заметала улицы или что там и уборщикам помогла", "Когда понты - важней всего... В свадебном наряде - вырез до пупка, конечно, самое важное в фасонне... Прям чистый и невинный образ невесты...".

Однако основной причиной критики стала сама новость о том, что она вышла замуж за миллионера.

"Ааа, вот почему она ведущей танцев стала, а то удивительно, что известную Кароль заменили на неизвестную, теперь ясно, что подарок на свадьбу"

"Пир во время чумы, кто-то умирает, а кто-то с жиру бесится"

"Хорошо, что сразу написали о муже, что он миллионер. Будет, что делить.



"Вот люди дуреют хоть бы не показывали нищему народу который на хлеб не имеет праздновали себе тихонько и не показывали на весь экран"

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