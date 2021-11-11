Ведущая «Танців з зірками» Иванна Онуфрийчук официально расписалась с казахским миллионером Алмазом после роскошной свадьбы на Мальдивах, появились первые кадры с церемонии.

Возлюбленного Онуфрийчук давно называли ее мужем, что неудивительно: в феврале этого года пара сыграла яркую свадьбу на Мальдивах, поделившись кадрами в социальных сетях. Однако, все это время они не были расписаны официально.

Как пишет Politeka.net, поспись Иванны и Алмаза состоялась 11 ноября. Ведущая поделилась кадрами со свадьбы в своих сториз.

«Сегодня тот важный день, к которому я готовилась последние несколько недель. Сегодня у нас с любимым официальная роспись», - написала Онуфрийчук.

Для этого события ведущая выбрала сразу два свадебных наряда. Вначале она появилась в длинном приталенном белом платье со шлейфом, а позже переоделась в роскошный белоснежный наряд с пышной юбкой, глубоким декольте и фатой.

«Официально муж и жена. Семья», - радостно сообщила Иванна сразу после того, как они с Алмазом расписались.

Украинцы бурно обсуждают свадьбу ведущей в комментариях Инстаграм.

«Интересно, длиннее шлейфа не было», «Так уже ж выходила замуж на Мальдивах», «Дорого-богато», «Ой, она так на Настю Каменских похожа! Я даже так сразу и подумала», «Мдааа, по-богатому, понты, понты, понты», «Поздравляю, всё шикарно! Шикарная невеста, счастья молодым», «Красивая невеста и красивое платье. Топ», «Удачно вышла замуж», - пишут люди.

Напомним, Онуфрийчук из «Танців з зірками» хвастнула идеальной фигуркой в бассейне.

Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» показала своего мужа-миллионера на романтичной прогулке.

Также Politeka писала, муж-миллионер ведущей Онуфрийчук огорошил своим появлением на "Танцях з зірками".