Ведущая «Танців з зірками» Иванна Онуфрийчук официально расписалась с казахским миллионером Алмазом после роскошной свадьбы на Мальдивах, появились первые кадры с церемонии.
Возлюбленного Онуфрийчук давно называли ее мужем, что неудивительно: в феврале этого года пара сыграла яркую свадьбу на Мальдивах, поделившись кадрами в социальных сетях. Однако, все это время они не были расписаны официально.
Как пишет Politeka.net, поспись Иванны и Алмаза состоялась 11 ноября. Ведущая поделилась кадрами со свадьбы в своих сториз.
«Сегодня тот важный день, к которому я готовилась последние несколько недель. Сегодня у нас с любимым официальная роспись», - написала Онуфрийчук.
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Для этого события ведущая выбрала сразу два свадебных наряда. Вначале она появилась в длинном приталенном белом платье со шлейфом, а позже переоделась в роскошный белоснежный наряд с пышной юбкой, глубоким декольте и фатой.
«Официально муж и жена. Семья», - радостно сообщила Иванна сразу после того, как они с Алмазом расписались.
Украинцы бурно обсуждают свадьбу ведущей в комментариях Инстаграм.
«Интересно, длиннее шлейфа не было», «Так уже ж выходила замуж на Мальдивах», «Дорого-богато», «Ой, она так на Настю Каменских похожа! Я даже так сразу и подумала», «Мдааа, по-богатому, понты, понты, понты», «Поздравляю, всё шикарно! Шикарная невеста, счастья молодым», «Красивая невеста и красивое платье. Топ», «Удачно вышла замуж», - пишут люди.
Напомним, Онуфрийчук из «Танців з зірками» хвастнула идеальной фигуркой в бассейне.
Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» показала своего мужа-миллионера на романтичной прогулке.
Также Politeka писала, муж-миллионер ведущей Онуфрийчук огорошил своим появлением на "Танцях з зірками".