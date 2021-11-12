Дмитро Комаров, один з найпопулярніших тревел-блогерів і зірка шоу "Світ навиворіт", приготував неймовірно бридку страву зі знайомого всім українцям овоча.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є успішним вітчизняним блогером і ведучим шоу "Світ навиворіт". Для нового випуску програми він відвідав найвіддаленіше плем'я індіанського народу ваорано, що живе в джунглях Еквадору.

Ця подорож справила незабутнє враження на телеведучого, який за роки зйомок побачив багато чого.

Зокрема, Комаров брав участь у приготуванні головного делікатесу племені.

"Я приготую найбридкішу страву за всю історію зйомок програми #мирнаизнанку не з жуків і змій, а просто з картоплі», - зазначив він.

Спершу все начебто виглядало досить зазвичай.

Але, судячи з кадрів, схоже, що в блюдо плюють.

"Діма, сподіваюся ви це не їли?"- стривожилися фоловери телеведучого.

Страшно уявити, як відреагував би на таке суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

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