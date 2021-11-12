Дмитрий Комаров, один из самых популярных тревэл-блогеров и звезда шоу "Мир наизнанку", приготовил невероятно мерзкое блюдо из знакомого всем украинцам овоща.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным отечественным блогером и ведущим шоу "Мир наизнанку". Для нового выпуска программы он посетил самое отдаленное племя индейского народа ваорано, живущее в джунглях Эквадора.

Это путешествие произвело неизгладимое впечатление на телеведущего, который за годы съемок повидал многое.

В частности, Комаров участвовал в приготовлении главного деликатеса племени.

«Я приготовлю самое мерзкое блюдо за всю историю съёмок программы #мирнаизнанку не из жуков и змей, а просто из картофеля», - отметил он.

Сперва все вроде выглядело довольно обычно.

Но, судя по кадрам, похоже, что в блюдо плюют.

"Дима, надеюсь вы это не ели?" - встревожились фолловеры телеведущего.

Страшно представить, как отреагировал бы на такое судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

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