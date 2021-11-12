Співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи " ВІА Гра "і учасниця шоу" Маска", де вразила своїм оперним співом, показала себе в новому образі на радість фанатів.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала популярною співачкою завдяки 11 років в групі "ВІА Гра". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому фото Мейхер була в приталеному платті, яке ідеально підкреслило форми Наді. Зірка підняла руки вгору, показуючи розкішну фігуру.

"Танцююча тінь. Якщо жити спиною до світла, тоді живеш своєю тінню, її відображенням. Наша тінь - самий» вірний " супутник життя... але і найнебезпечніший. Особливо, коли ми відвернулися від світла ... Сонця нам в душі!!! Любові серцям!

Нехай тінь і темрява завжди танцюють під нашу «дудку» ...", - написала Мейхер.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"НАДІЯ це ти світло у тебе душа світла, щастя"," прекрасна і прекрасно сказано", " ви дуже незвичайна і прекрасна леді!!!", "Розкішно красива".

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