Известная украинская певица Надежда Мейхер, которая много лет была солисткой группы "ВИА Гра", а затем начала сольную карьеру, удивила поклонников исполнением на сцене в Одессе.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Надежда Мейхер после 11 летней карьеры в известной группе "ВИА Гра" Константина Меладзе под псевдонимом Надежда Грановская начала сольную карьеру.

Недавно Мейхер дебютировала в опере. Так, 39-летняя звезда стала новой Кармен в опере-мистерии. Видео с выступлений Надежда часто публикует в своем Instagram. На этот раз певица вышла на сцену в Одессе и исполнила легендарную песню, которая посвящена известному итальянскому оперному певцу Энрико Карузо, - "Памяти Карузо".

"Одесса ❤️ Спасибо Всем и Каждому за возможность исполнять вечное и непоколебимое...", - написала Надежда Мейхер, которая вышла на сцену в длинном роскошном платье и на высоких каблуках.

Поклонники были в восторге от исполнения Мейхер, некоторые даже сравнили Надежду с легендарной оперной исполнительницей Марией Каллас.

"Очень красиво!", "Умница, красавица) куколка❤️", " Ваууу🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я привык, эту песню слышно в мужском исполнении", "ШИКАРНО 🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Шедеврально. Прекрасно. Я люблю, обожаю Вас. В вашем исполнении классическую музыку","Как Мария Каллас", "Как Вы большая молодец!!!!", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что экс-" ВИА Гра "Мейхер в платье с сумасшедшим вырезом" психанула "во время фотосессии: "Королева красоты".

Напомним, что экс-"ВИА Гру" Мейхер в элегантном платье сравнили с Моникой Беллуччи: "Как всегда прекрасна".

A еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер блеснула достоинствами в платье с разрезом до бедра: фото.