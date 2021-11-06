Відома українська співачка, колишня учасниця гурту "Віа Гра" Надія Мейхер поділилася з шанувальниками секретом, як у свої 39 років підтримує природню красу та позбувається зморшок.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Надія Мейхер, яка 11 років співала в популярному гурті Костянтина Меладзе "Віа Гра" під псевдонімом Надія Грановська, а згодом почала сольну кар’єру, вирішила розповісти шанувальникам, як доглядає за собою, щоб позбутися мімічних зморшок та виглядати ідеально.

"А щоб зберегти молодість і свіжість, радіти своєму відображенню в дзеркалі постійно, потрібен інший фахівець - косметолог. Так важливо знайти саме професіонала, адже як ми виглядатимемо через 10, 20, 30 років, залежить від нашої сьогоднішньої уваги до себе коханої", - написала співачка.

Так, Мейхер опублікувала відео, у якому розповіла про користь масажу, на який ходить вже більше 1,5 року, для обличчя та порадила шанувальникам частіше відвідувати косметолога.

"Я на собі неодноразово випробувала цей чудодійний масаж, який допомагає розслаблятися м’язам і позбуватися від мімічних зморшок", - сказала Надя.

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