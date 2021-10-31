Відома співачка, актриса, екс-солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер похвалилася стрункою фігуркою в сукні з дуже вражаючим розрізом.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у 39-річної артистки з'явилося фото, на якому вона постала в неймовірній сукні з розрізом до стегна. Мейхер виставила свою струнку ніжку, вразивши достоїнствами фігури. Шарму образу додав загадковий вираз обличчя артистки.

Нагадаємо, що Надія Мейхер стала відомою на початку 2000-х, коли потрапила до ВІА Гри. Також Мейхер пробувала свої сили на телебаченні, знімалася в кіно і випускала власну лінію одягу для фігуристих дам.

Варто відзначити, що Мейхер пробувала свої сили в багатьох сферах. Двічі вона ставала учасницею проекту "Танці з зірками". В останньому сезоні вона навіть дійшла до фіналу, але посіла лише третє місце. Артистка захоплюється читанням віршів, а також пробує співати оперу. Своїх шанувальників зірка час від часу радує сольними концертами.

Нагадаємо, що Надія Мейхер в напівпрозорому костюмі здивувала талантом: "Ніколи не пізно".

Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер засліпила білосніжною посмішкою: "яка ж ви...".

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