Известная певица, актриса, экс-солистка группы "Виа Гра" Надежда Мейхер похвасталась стройной фигуркой в платье с очень впечатляющим разрезом.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у 39-летней артистки появилось фото, на котором она предстала в невероятном платье с разрезом до бедра. Мейхер выставила свою стройную ножку, впечатлив достоинствами фигуры. Шарму образу придало загадочное выражение лица артистки.
Напомним, что Надежда Мейхер стала известной в начале 2000-х, когда попала в ВИА Гру. Также Мейхер пробовала свои силы на телевидении, снималась в кино и выпускала собственную линию одежды для фигуристых дам.
Стоит отметить, что Мейхер пробовала свои силы во многих сферах. Дважды она ставала участницей проекта «Танцы со звездами». В последнем сезоне она даже дошла до финала, но заняла лишь третье место. Артистка увлекается чтением стихотворений, а также пробует петь оперу. Своих поклонников звезда время от времени радует сольными концертами.
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