Известная певица, актриса, экс-солистка группы "Виа Гра" Надежда Мейхер похвасталась стройной фигуркой в платье с очень впечатляющим разрезом.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у 39-летней артистки появилось фото, на котором она предстала в невероятном платье с разрезом до бедра. Мейхер выставила свою стройную ножку, впечатлив достоинствами фигуры. Шарму образу придало загадочное выражение лица артистки.

Напомним, что Надежда Мейхер стала известной в начале 2000-х, когда попала в ВИА Гру. Также Мейхер пробовала свои силы на телевидении, снималась в кино и выпускала собственную линию одежды для фигуристых дам.

Стоит отметить, что Мейхер пробовала свои силы во многих сферах. Дважды она ставала участницей проекта «Танцы со звездами». В последнем сезоне она даже дошла до финала, но заняла лишь третье место. Артистка увлекается чтением стихотворений, а также пробует петь оперу. Своих поклонников звезда время от времени радует сольными концертами.

Напомним, что Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме удивила талантом: «Никогда не поздно».

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер ослепила белоснежной улыбкой: "Какая же вы...".

Также Politeka писала, что Мейхер забралась на окно, засветив формы в обтягивающем платье: кадры.