Відома співачка Надія Мейхер-Грановська, яка раніше була солісткою групи "ВІА Гра", захопила мережу спокусливим танцем – відео вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА ГРА", де вона виконувала соло з 2000-го року. Через 11 років їй довелося піти з групи через вагітність. Незабаром вона почала сольну кар'єру і відкрила свій бутік одягу.

Ще одним талантом, яким може похвалитися співачка, є танці. Вона навіть брала участь у» Танцях з зірками", де була однією з фавориток.

""Танці заднім числом"))... ніколи не пізно бути собою. З собою в злагоді", - написала вона в новому пості.

Ефектні рухи Мейхер в напівпрозорому костюмі оцінили користувачі Мережі.

"І цей фірмовий погляд, дуже сильна енергія", "як завжди ши-и-и-и-икарні. Танці ваші заворожують. З дитинства ваш фанат", "заворожуюче", "вогонь", - пишуть в коментарях.

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