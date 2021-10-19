Знаменитая украинская певица Надежда Мейхер, звезда группы "ВИА Гра", устроила провокативную фотосессию в модном костюме с ярким принтом и впечатлила сменой имиджа.

В этот раз популярная исполнительница, которая также начала заниматься своим блогом и созданием индивидуальной коллекции одежды с личными наработками, показала серию чувственных фото. Причем сопроводила пост Мейхер также словами Оскара Уайльда об правильном понимании, что же есть эгоизм.

«Жить так, как вы хотите – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы этого желаете» - написала под кадром звезда и написала пояснение.

По мнению Надежды, здесь акцент падает на «жить так, как вы хотите»: «Если вдруг кто-то вам решил указать на то, что Вы как-то не так ходите, выглядите, читаете, одеваетесь не там работаете, не в ту сторону смотрите, не так воспитаны и пр. — можете смело послать этого «специалиста» куда захотите» - сделала вывод Мейхер.

Ибо она считает, что этот человек обязан спросить о том, можно ли дать вам совет, или же вы попросить о помощи, или совете. Но как максимум, никто не вправе вас поучать и уж тем более оскорблять, не важно в каких родственных связях вы находитесь.

Поклонники оценили выводы Мейхер и поддержали ее:

«Красотуля❤; 👏 сказано🔥; Шикарная😍; Хорошо сказано👏; Надя, а возможно вас в Италии пофотографировать?😍; Точно Надюша🔥; женщина мечта❤️; Обожаю таких женщин как вы❤; Красиво сказано 👏🙌; красивый наряд; Самая красивая брюнетка нашей страны!!!».

Надежда Мейхер стала легендой группы "ВИА Гра", в которой была с 2000-го по 2011 год. После этого певица ушла из группы в связи с беременностью. Сейчас артистка занимается оперным пением, а также снялась в шоу "Маска", где выступила в образе "Луны". Если бы не Андрей Данилко, который работал со звездой, то Надю никто не смог бы узнать.

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