Известная артистка и экс-ВИА Гра Надя Мейхер похвасталась фигурой в открытом платье.

Надежда Мейхер-Грановская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". Девушка покинула группу в 2011-ом году из-за беременности. Как сообщает Politeka.net, после ухода из "ВИА Гры" она продолжила свою карьеру как телеведущая и открыла свой бутик одежды.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Надежда Мейхер позирует в шикарном черном бархатном платье, спущенным на плечи. Платье отлично подчеркивает идеальные формы артистки. Также свой образ Надежда дополнила ярким макияжем, который подчеркивает её необычную внешность.

"Слова смолкали на устах,

Мелькал смычок, рыдала скрипка,

И возникала в двух сердцах

Безумно - светлая ошибка…", — подписала фото Надя Мейхер.

Поклонники засыпали артистку приятными комментариями под фото: "Вау!", "Какая роковая женщина", "Надя, ты ню?", "Вам бы очень подошла роль Маргариты в экранизации "Мастер и Маргарита".

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