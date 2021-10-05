Известная артистка и экс-ВИА Гра Надя Мейхер похвасталась фигурой в открытом платье.
Надежда Мейхер-Грановская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". Девушка покинула группу в 2011-ом году из-за беременности. Как сообщает Politeka.net, после ухода из "ВИА Гры" она продолжила свою карьеру как телеведущая и открыла свой бутик одежды.
Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Надежда Мейхер позирует в шикарном черном бархатном платье, спущенным на плечи. Платье отлично подчеркивает идеальные формы артистки. Также свой образ Надежда дополнила ярким макияжем, который подчеркивает её необычную внешность.
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"Слова смолкали на устах,
Мелькал смычок, рыдала скрипка,
И возникала в двух сердцах
Безумно - светлая ошибка…", — подписала фото Надя Мейхер.
Поклонники засыпали артистку приятными комментариями под фото: "Вау!", "Какая роковая женщина", "Надя, ты ню?", "Вам бы очень подошла роль Маргариты в экранизации "Мастер и Маргарита".
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