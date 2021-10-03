Бывшая солистка группы ВИА Гра, украинская певица и актриса Надежда Мейхер, восхитила эффектными фото
Как пишет Politeka.net, Мейхер обрела широкую популярность еще в начале 2000-х, когда была участницей группы «ВИА Гра». Покинув коллектив, Мейхер успела проявить себя в различных амплуа, она была телеведущей, актрисой, участвовала в танцевальных проектах, а также выступала судьей в вокальном шоу. Кроме этого, у артистки есть свой собственный бренд одежды.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Мейхер поделилась эффектными кадрами, которые сопроводила поэтическими строками: У новому пості на своїй сторінці в Instagram Мейхер поділилася ефектними кадрами, які супроводила поетичними рядками: У мережі співачку засипали ко "Оооо, обожнюю❤", "красуня", "як красиво", "дуже красива", - пишуть в коментарях. мпліме Я не втомлюся повторювати, нтами.
Я не устану повторять,
Что ты - услада моей жизни…
Небо, солнце и смятая кровать…
От неутоленной жажды в любви…, страсти…
И вдохновенно нежностью срывать
Все горести, все напасти
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В Сети певицу засыпали комплиментами.
«Оооо, обожаю❤», «Красотка», «Как красиво», «Очень красивая», - пишут в комментариях.
Напомним, что Мейхер в кожаном топе блестнула роскошным размером.
Как сообщала Politeka, Мейхер в кожаном наряде взбудоражила Сеть: "Обалденная женщина!".
Также Politeka писала, что Мейхер очаровала видом на необычных фото: "Но ведь как красиво падает...".