Известная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надя Мейхер на своей странице в социальной сети Инстаграм излила душу украинцам.

Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является известной украинской артисткой. Девушка прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра". Она являлась одной из самых популярных участниц, но в 2011-ом году ей пришлось покинуть коллектив из-за беременности.

Так, на этот раз Надя Мейхер опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах она в шикарном образе роковой красотки, в приталенном длинном платье разных цветов с черными вставками. Под этими фото артистка решила поделиться своими мыслями по поводу любви к жизни.

"Кто и что способен нас заставить отречься от любви к жизни? — Правильно! —Никто! КРОМЕ НАС САМИХ.

🌿Да, есть масса обстоятельств, которые выбивают нас из колеи… Ну, а если сказать ТАК, есть масса обстоятельств из-за которых мы выбиваем себя из колеи…

🌿Да! — далеко не всегда знаешь за что или кого платишь по счетам… Как часто нам элементарно не хватает внимательности, умения вовремя остановиться и проанализировать наши предстоящие поступки, слова…

Да! — мы зачастую не готовы эмоционально к непредвиденным обстоятельствам… Но именно они, если трезво оценить, разумно, толкают Нас в объятия к Нашей Жизни! Чтобы Любить её! Чтобы вкушать, предвкушать, ценить, анализировать, вспоминать, не отрекаться, ждать, осознанно уходить, без больших надежд возвращаться, благодарить, страстно целоваться))… Любить свою жизнь, даже если пока далеко не всё Так, Как бы хотелось…

Отказ, это не признак эгоизма, вы никому ничего не должны (конечно, например, если вы доктор или учитель, и оказавшись на рабочем месте, приступаете к своим прямым обязанностям). Но я не об этом. А о том, что отказом вы просто пытаетесь не навредить себе, вы чувствуете, думаете, что эта сделка, отношения, человек, разговор, встреча, Вам могут в той или иной мере навредить… Нет, вы не трус ! Вы просто любите и цените свою жизнь и своё время.

Это я вкратце, но суть…", - рассказала Надя Мейхер.

Ранее сообщалось, экс-ВИА Гра Мейхер в эффектном комбинезоне показала фигурку с выгодного ракурса: яркие кадры

Также, экс-ВИА Гра Мейхер излила душу о семье: "Не ожидала, что стану матерью троих детей"

Politeka рассказывала, экс-ВИА Гра Мейхер восхитила формами в обтягивающем платье: "Вам бы подошла роль..."