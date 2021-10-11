Известная певица, танцовщица и телеведущая Надежда Мейхер, которая прославилась благодаря коллективу ВИА Гра, впечатлила фигурой в черном комбинезоне с вышивкой.

Как передает Politeka.net, 39-летняя Надежда Мейхер – обладательница не только пышных форм, но и отменной фигурки. Красотка демонстрировала достоинства своей фигуры на проекте «Танцы со звездами», а также регулярно балует поклонников пикантными кадрами на своей странице в Инстаграм.

Звезда стала популярной в начале 2000-х, когда стала солисткой тогда еще дуэта «ВИА Гра». Несколько раз певица покидала коллектив, после чего снова возвращалась в группу. Помимо карьеры певицы, Мейхер успешно проявила себя в качестве телеведущей и актрисы.Сегодня Надежда снимается в украинском кино.

Кроме этого, у Мейхер есть свой собственный бренд одежды, который представляет одежду для женщин с формами. На свежем фото артистка продемонстрировала на себе эффектный комбинезон черного цвета с разноцветной вышивкой. Мейхер показала себя с выгодного ракурса, в очередной раз подчеркнув свои достоинства.

Напомним, что Надежда Мейхер впечатлила чувственными кадрами: «Услада».

Как сообщала Politeka, Мейхер заговорила о своей семье: "Не ожидала, что стану матерью…".

Также Politeka писала, что Мейхер поразила фигуркой в обтягивающем платье.