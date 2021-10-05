Відома артистка і екс-ВІА Гра Надя Мейхер похвалилася фігурою у відкритій сукні.

Надія Мейхер-Грановська є відомою співачкою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". Дівчина покинула групу в 2011-му році через вагітність. Як повідомляє Politeka.net, після відходу з "ВІА Гри" вона продовжила свою кар'єру як телеведуча і відкрила свій бутік одягу.

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Надія Мейхер позує в шикарній чорній оксамитовій сукні, спущеній на плечі. Сукня відмінно підкреслює ідеальні форми артистки. Також свій образ Надія доповнила яскравим макіяжем, який підкреслює її незвичайну зовнішність.

"Слова змовкали на устах,

Миготів смичок, ридала скрипка,

І виникала в двох серцях

Шалено-світла помилка...", - підписала фото Надя Мейхер.

Шанувальники засипали артистку приємними коментарями під фото: "Вау!", "Яка фатальна жінка", "Надя, ти ню?", "Вам би дуже підійшла роль Маргарити в екранізації "Майстер і Маргарита".

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