Відома артистка і екс-ВІА Гра Надя Мейхер похвалилася фігурою у відкритій сукні.
Надія Мейхер-Грановська є відомою співачкою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". Дівчина покинула групу в 2011-му році через вагітність. Як повідомляє Politeka.net, після відходу з "ВІА Гри" вона продовжила свою кар'єру як телеведуча і відкрила свій бутік одягу.
Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Надія Мейхер позує в шикарній чорній оксамитовій сукні, спущеній на плечі. Сукня відмінно підкреслює ідеальні форми артистки. Також свій образ Надія доповнила яскравим макіяжем, який підкреслює її незвичайну зовнішність.
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"Слова змовкали на устах,
Миготів смичок, ридала скрипка,
І виникала в двох серцях
Шалено-світла помилка...", - підписала фото Надя Мейхер.
Шанувальники засипали артистку приємними коментарями під фото: "Вау!", "Яка фатальна жінка", "Надя, ти ню?", "Вам би дуже підійшла роль Маргарити в екранізації "Майстер і Маргарита".
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