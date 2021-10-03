Колишня солістка групи ВІА Гра, українська співачка і актриса Надія Мейхер, вразила ефектними фото
Як пише Politeka.net, Мейхер отримала широку популярність ще на початку 2000-х, коли була учасницею групи «ВІА Гра». Покинувши колектив, Мейхер встигла проявити себе в різних амплуа, вона була телеведучою, актрисою, брала участь в танцювальних проектах, а також виступала суддею у вокальному шоу. Крім цього, у артистки є свій власний бренд одягу.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Мейхер поділилася ефектними кадрами, які супроводила поетичними рядками:
Я не втомлюся повторювати,
Що ти - насолода мого життя…
Небо, Сонце і зім'яте ліжко…
Від невгамовної спраги в любові..., пристрасті…
І натхненно ніжністю зривати
Всі прикрощі, всі напасті
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У мережі співачку засипали компліментами.
"Оооо, обожнюю❤", "красуня", "як красиво", "дуже красива", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Мейхер в шкіряному ТОПі похвалилася пишними формами: "що ви з нами робите...".
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Також Politeka писала, що Мейхер в прозорій сукні зачарувала зовнішністю: "але ж як красиво падає...".