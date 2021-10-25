Известная певица Надежда Мейхер-Грановская, которая раньше была солисткой группы "ВИА Гра", восхитила сеть соблазнительным танцем – видео она показала на своей странице в Инстаграм.
Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА ГРА", где она солировала с 2000-го года. Через 11 лет ей пришлось уйти из группы из-за беременности. Вскоре она начала сольную карьеру и открыла свой бутик одежды.
Еще одним талантом, которым может похвастаться певица, являются танцы. Она даже брала участие в «Танцях з зірками», где была одной из фавориток.
««Танцы задним числом»))… Никогда не поздно быть собой. С собой в согласии», - написала она в новом посте.
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Эффектные движения Мейхер в полупрозрачном костюме оценили пользователи Сети.
«И этот фирменный взгляд, очень сильная энергия», «Как всегда ши-и-и-и-икарны. Танцы ваши завораживают. С детства ваш фанат», «Завораживающе», «Огонь», - пишут в комментариях.
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