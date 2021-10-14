Певица Надежда Мейхер, звезда группы "ВИА Гра", устроила смелую фотосессию, записав на видео завораживающие кадры.

Как пишет Politeka.net, Надежда Мейхер стала легендой группы "ВИА Гра", в которой была с 2000-го по 2011 год. После этого певица ушла из группы в связи с беременностью. Сейчас артистка занимается оперным пением, а также снялась в шоу "Маска", где выступила в образе "Луны". Если бы не Андрей Данилко, который работал со звездой, то Надю никто не смог бы узнать.

Также Мейхер занимается продвижением своего бренда одежды и ведет страничку в Инстаграм, где радует своим творчеством.

На новом видео Надя решила не надевать одежду, чтобы снять чувственное и немного провокационное видео.

"И не воск, который оставит следы, главное в свече – сияние света.", - написала Мейхер под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Всегда обожала вашу улыбку", "Нереальная красивица", "Женщина огонь", "Хороша", "Обожаю вашу улыбку", "Настоящая женщина! Шикарная , красивая и роковая !восторг!".

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