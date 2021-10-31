Відома співачка і артистка Надя Мейхер, яка є екс-учасницею гурту "ВІА Гра", вразила посмішкою на нових фото.

Як передає Politeka.net, Надія Мейхер-Грановська є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра", де виконувала соло з початку 2000-них. Однак вона перервала свою кар'єру як учасниця групи, і почала сольну. Також, вона відкрила свій бутік одягу.

Цього разу артистка опублікувала кілька нових фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Надя Мейхер показує свою білосніжну посмішку. Варто відзначити, що на фото співачка з нюдовим макіяжем, який показує її натуральну красу. Також свій образ вона доповнила сережками з дорогоцінними каменями.

"Мрії-звернені до небес, збуваються…",- заявила щаслива Надя Мейхер.

Шанувальники артистки залишили їй безліч коментарів під фото: "Справжня красуня!", "Яка ж ви красива!", "Надя-Найкраща".

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