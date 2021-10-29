Известная певица и экс-участница группы "Виа Гра" Надежда Мейхер в облегающем платье забралась на окно и показала себя.
Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она солировала с 2000-го года. С 2011 года она начала сольную карьеру и открыла свой бутик одежды.
Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Надя Мейхер забралась на окно и позирует на камеру в шикарном длинном платье бежевого цвета с черно-белым принтом. Этот наряд отлично подчеркивает идеальные формы певицы. Свой образ она дополнила черными туфлями на высоком каблуке.
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Стоит отметить, что артистка давно открыла свой бутик одежды, откуда часто показывает наряды, и это не исключение.
Комментариев и реакций под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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