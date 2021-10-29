Известная певица и экс-участница группы "Виа Гра" Надежда Мейхер в облегающем платье забралась на окно и показала себя.

Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она солировала с 2000-го года. С 2011 года она начала сольную карьеру и открыла свой бутик одежды.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Надя Мейхер забралась на окно и позирует на камеру в шикарном длинном платье бежевого цвета с черно-белым принтом. Этот наряд отлично подчеркивает идеальные формы певицы. Свой образ она дополнила черными туфлями на высоком каблуке.

Стоит отметить, что артистка давно открыла свой бутик одежды, откуда часто показывает наряды, и это не исключение.

Комментариев и реакций под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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