Известная певица Надежда Мейхер-Грановская, которая раньше была солисткой группы "ВИА Гра" показала свой талант и обратилась к украинцам.

Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА ГРА", где она солировала с 2000-го года. Через 11 лет ей пришлось уйти из группы из-за беременности. Вскоре она начала сольную карьеру и открыла свой бутик одежды.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надя Мейхер стоит посреди сцены и исполняет песню в шикарном черном платье. Стоит отметить, что певица показала невероятный вокальный талант (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
26 Октября
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👉В период «красной зоны» (по правилам установленным Кабинетом Министров Украины) мы побеспокоились о том, чтобы каждый желающий мог попасть на концерт. 🙌Поэтому, просим при предоставлении билета показать сертификат о прохождении полной вакцинации.

Для тех, кто этого сертификата не имеет, в театре будет работать выездная лаборатория 🚑«ИнтерМедика Одесса», чтобы пройти БЕСПЛАТНЫЙ экспресс-тест непосредственно перед началом концерта.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! Приходите за 1 час до мероприятия, чтобы мы могли вовремя начать концерт!!!
До встречи!❤️ ", - рассказала Надя Мейхер.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для певицы: "Обожаю тебя", "Шикарная женщина! ❤️люблю тебя", "Роскошнейшая женщина".

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