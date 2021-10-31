Известная певица и артистка Надя Мейхер, которая является экс-участницей группы "ВИА Гра", поразила улыбкой на новых фото.
Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер-Грановская является известной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где солировала с начала 2000-ных. Однако она прервала свою карьеру как участница группы, и начала сольную. Также, она открыла свой бутик одежды.
На этот раз артистка опубликовала несколько новых фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Надя Мейхер показывает свою белоснежную улыбку. Стоит отметить, что на фото певица с нюдовым макияжем, который показывает её натуральную красоту. Также свой образ она дополнила серьгами с драгоценными камнями.
"Мечты — обращённые к небесам, сбываются…", - заявила счастливая Надя Мейхер.
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Поклонники артистки оставили ей множество комментариев под фото: "Настоящая красотка!", "Какая же вы красивая!", "Надя - Лучшая".
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