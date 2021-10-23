Есть, на что посмотреть

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица и актриса Надежда Мейхер впечатлила рассказами о своих предпочтениях, засветив во всей красе свои стройные ножки.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Мейхер появилось соблазнительное фото. Красотка сидела в кресле, приподняв платье с разрезами, чтобы поклонники могли налюбоваться ее стройными ножками.

«Обожаю книги! Читать…Причём, всегда начиная читать новую книгу, хочется чтобы было всё как «по маслу». Не охота тратить драгоценное время и энергию впустую. Поэтому очень тщательный подход к выбору книги. Решила классику, проверенный вариант, практически всегда беспроигрышный. Антуан де Сент-Экзюпери «Цитадель» Читали? Что скажете?», - рассказала о своих предпочтениях звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Вы очень умны и мудры! А какие книги Вы порекомендовали бы почитать обязательно? Спасибо!», «Какая она красивая. Восхищаюсь», «Какие ножки», «Невозможно оторвать взгляд», «Надя, вы просто чудо», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Надежда Мейхер рассказала об отказах: "Никому ничего не должны".

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер в тонком костюме впечатлила образом: "Самая красивая брюнетка".

Также Politeka писала, что Надежда Мейхер не стала прятать под одеждой свою красоту: "Хороша!".