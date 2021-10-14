Співачка Надія Мейхер, зірка групи "ВІА Гра", влаштувала сміливу фотосесію, записавши на відео зачаровують кадри.
Як пише Politeka.net, Надія Мейхер стала легендою гурту "ВІА Гра", в якій була з 2000-го по 2011 рік. Після цього співачка пішла з групи у зв'язку з вагітністю. Зараз артистка займається оперним співом, а також знялася в шоу "Маска", де виступила в образі "Місяця". Якби не Андрій Данилко, який працював із зіркою, то Надю ніхто не зміг би дізнатися.
Також Мейхер займається просуванням свого бренду одягу і веде сторінку в Instagram, де радує своєю творчістю.
На новому відео Надя вирішила не надягати одяг, щоб зняти чуттєве і трохи провокаційне відео.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла про драму в родині: "Не допомагає взагалі"
Кошовий всерйоз задумався про відхід з "Квартал 95", вже знає куди: "Хочу зніматися в..."
Змучений хворобою переможець "Голосу країни" Сасанчин вийшов на зв'язок: "У кого таке є, той мене зрозуміє..."
Поліцейський з другом пішов на тяжкий злочин, деталі НП на Полтавщині: "Була вагітною"
"І не віск, який залишить сліди, головне в свічці – сяйво світла.",- написала Мейхер під кадрами.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Завжди обожнювала вашу посмішку", "нереальна красивиця"," жінка вогонь"," Гарна"," обожнюю вашу посмішку", " Справжня Жінка! Шикарна, красива і фатальна !захоплення!".
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер вилила душу про розплату і відмови
Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер вилила душу про сім'ю
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер захопила формами в обтягуючій сукні