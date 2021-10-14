Співачка Надія Мейхер, зірка групи "ВІА Гра", влаштувала сміливу фотосесію, записавши на відео зачаровують кадри.

Як пише Politeka.net, Надія Мейхер стала легендою гурту "ВІА Гра", в якій була з 2000-го по 2011 рік. Після цього співачка пішла з групи у зв'язку з вагітністю. Зараз артистка займається оперним співом, а також знялася в шоу "Маска", де виступила в образі "Місяця". Якби не Андрій Данилко, який працював із зіркою, то Надю ніхто не зміг би дізнатися.

Також Мейхер займається просуванням свого бренду одягу і веде сторінку в Instagram, де радує своєю творчістю.

На новому відео Надя вирішила не надягати одяг, щоб зняти чуттєве і трохи провокаційне відео.

"І не віск, який залишить сліди, головне в свічці – сяйво світла.",- написала Мейхер під кадрами.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Завжди обожнювала вашу посмішку", "нереальна красивиця"," жінка вогонь"," Гарна"," обожнюю вашу посмішку", " Справжня Жінка! Шикарна, красива і фатальна !захоплення!".

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