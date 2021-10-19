Знаменита українська співачка Надія Мейхер, зірка групи "ВІА Гра", влаштувала провокативну фотосесію в модному костюмі з яскравим принтом і вразила зміною іміджу.

Цього разу популярна виконавиця, яка також почала займатися своїм блогом і створенням індивідуальної колекції одягу з особистими напрацюваннями, показала серію чуттєвих фото. Причому супроводила пост Мейхер також словами Оскара Уайльда про правильне розуміння, що ж є егоїзм.

"Жити так, як ви хочете – це не егоїзм. Егоїзм - це коли інші повинні думати і жити так, як ви цього бажаєте» - написала під кадром зірка і написала пояснення.

На думку Надії, тут акцент падає на» жити так, як ви хочете«: «якщо раптом хтось вам вирішив вказати на те, що ви якось не так ходите, виглядаєте, читаєте, одягаєтеся не там працюєте, не в ту сторону дивіться, не так виховані та ін.-можете сміливо послати цього» фахівця» куди захочете " -зробила висновок Мейхер.

Бо вона вважає, що ця людина зобов'язана запитати про те, чи можна дати вам пораду, або ж ви попросити про допомогу, або пораду. Але як максимум, ніхто не має права Вас повчати і вже тим більше ображати, Не важливо в яких родинних зв'язках ви перебуваєте.

Шанувальники оцінили висновки Мейхер і підтримали її:

"Красотуля❤; сказано сказано🔥; шикарна😍; добре сказано👏; Надя, а можливо вас в Італії пофотографувати?😍 ; Точно Надюша🔥; жінка мрія❤️; обожнюю таких жінок як ви❤; Красиво сказано👏 🙌; гарне вбрання; найкрасивіша брюнетка нашої країни!!!».

Надія Мейхер стала легендою групи "ВІА Гра", в якій була з 2000-го по 2011 рік. Після цього співачка пішла з групи у зв'язку з вагітністю. Зараз артистка займається оперним співом, а також знялася в шоу "Маска", де виступила в образі "Місяця". Якби не Андрій Данилко, який працював із зіркою, то Надю ніхто не зміг би дізнатися.

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