Відома співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надя Мейхер на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вилила душу українцям.

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є відомою українською артисткою. Дівчина прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра". Вона була однією з найпопулярніших учасниць, але в 2011-му році їй довелося покинути колектив через вагітність.

Так, цього разу Надя Мейхер опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона в шикарному образі фатальної красуні, в приталеній довгій сукні різних кольорів з чорними вставками. Під цими фото артистка вирішила поділитися своїми думками з приводу любові до життя.

"Хто і що здатний нас змусити зректися любові до життя? - Правильно! - Ніхто! КРІМ НАС САМИХ.

🌿Так, є маса обставин, які вибивають нас з колії... Ну, а якщо сказати ТАК, є маса обставин через які ми вибиваємо себе з колії…

🌿Так! - далеко не завжди знаєш за що або кого платиш за рахунками... як часто нам елементарно не вистачає уважності, вміння вчасно зупинитися і проаналізувати наші майбутні вчинки, слова…

Так! - ми часто не готові емоційно до непередбачених обставин... але саме вони, якщо тверезо оцінити, розумно, штовхають Нас в обійми до нашого життя! Щоб любити її! Щоб куштувати, передчувати, цінувати, аналізувати, згадувати, не зрікатися, чекати, усвідомлено йти, без великих надій повертатися, дякувати, пристрасно цілуватися))... любити своє життя, навіть якщо поки далеко не все так, як би хотілося…

Відмова, це не ознака егоїзму, ви нікому нічого не повинні (звичайно, наприклад, якщо ви доктор або вчитель, і опинившись на робочому місці, приступаєте до своїх прямих обов'язків). Але я не про це. А про те, що відмовою ви просто намагаєтеся не нашкодити собі, ви відчуваєте, думаєте, що ця угода, відносини, людина, розмова, зустріч, Вам можуть в тій чи іншій мірі нашкодити ... ні, ви не боягуз ! Ви просто любите і цінуєте своє життя і свій час.

Це я коротко, але суть...", - розповіла Надя Мейхер.

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