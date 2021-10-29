Відома співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер у відвертій сукні забралася на вікно і показала себе.

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона виконувала соло з 2000-го року. З 2011 року вона почала сольну кар'єру і відкрила свій бутік одягу.

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Надя Мейхер забралася на вікно і позує на камеру в шикарній довгій сукні бежевого кольору з чорно-білим принтом. Цей наряд відмінно підкреслює ідеальні форми співачки. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на високих підборах.

Варто відзначити, що артистка давно відкрила свій бутік одягу, звідки часто показує вбрання, і це не виняток.

Коментарів і реакцій під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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