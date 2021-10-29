Відома співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер у відвертій сукні забралася на вікно і показала себе.
Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона виконувала соло з 2000-го року. З 2011 року вона почала сольну кар'єру і відкрила свій бутік одягу.
Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Надя Мейхер забралася на вікно і позує на камеру в шикарній довгій сукні бежевого кольору з чорно-білим принтом. Цей наряд відмінно підкреслює ідеальні форми співачки. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на високих підборах.
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Варто відзначити, що артистка давно відкрила свій бутік одягу, звідки часто показує вбрання, і це не виняток.
Коментарів і реакцій під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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