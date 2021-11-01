Популярна українська виконавиця Надя Мейхер, яка прославилася після участі у відомому гурті "ВіаГра", поділилася із шанувальниками новою світлиною та засвітила ідеальну фігуру.
Як пише Politeka.net, 39-річна Надія Мейхер у 2000 році стала солісткою популярної групи "ВіаГра" під псевдонімом Надія Грановська.
Після 11 річної роботи у "ВіаГрі" Мейхер зайнялася сольною кар'єрою. Окрім музики, виконавиця займається дизайнерством та випускає власний одяг, у якому часто ходить сама.
У своєму Instagram Надія Мейхер часто ділиться з шанувальниками цікавим контентом. Цього разу співачка показа новий лук, який вигідно підкреслив її ідеальну фігуру, попри те, що зірка народила трьох дітей.
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" Летіти, всупереч і попри…
Libre comme l’air…", - підписала світлину зірка.
На фото Мейхер предстала у шикарному довгому платті, бежевих туфлях та з легким макіяжем.
Дехто з шанувальників навіть порівняв Мейхер з італійською акторкою та моделлю, яка підкорила Голлівуд, Монікою Беллуччі.
"Схожа на Моніку Беллуччі", "Як завжди прекрасна, як завжди incroyable", -написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що щаслива екс"ВІА Гра" Мейхер засліпила білосніжною посмішкою: "Яка ж ви...".
Нагадаємо, що ексВІА Гра Мейхер забралася на вікно і показала свої форми в облягаючій сукні: яскраве фото.
A ще Politeka повідомляла, що ексВІА Гра Мейхер в напівпрозорому костюмі вразила своїм талантом: "Ніколи не пізно".