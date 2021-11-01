Популярная украинская исполнительница Надя Мейхер, которая прославилась после участия в известной группе "ВИА Гра", поделилась с поклонниками новой фотографией и засветила идеальную фигуру.
Как пишет Politeka.net, 39-летняя Надежда Мейхер в 2000 году стала солисткой популярной группы "ВИА Гра" под псевдонимом Надежда Грановская.
После 11 летней работы в "ВИА Гре" Мейхер занялась сольной карьерой. Кроме музыки, исполнительница занимается дизайнерством и выпускает собственную одежду, в которой часто ходит сама.
В своем Instagram Надежда Мейхер часто делится с поклонниками интересным контентом. На этот раз певица показа новый лук, который выгодно подчеркнул ее идеальную фигуру, несмотря на то, что звезда родила троих детей.
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"Лететь, вопреки и невзирая…
Libre comme l'Air...", - подписала фотографию звезда.
На фото Мейхер предстала в шикарном длинном платье, бежевых туфлях и с легким макияжем.
Кое-кто из поклонников даже сравнил Мейхер с итальянской актрисой и моделью, покорившей Голливуд, Моникой Беллуччи.
"Похожа на Монику Беллуччи", "Как всегда прекрасна, как всегда incroyable",- написали в сети.
Ранее Politeka писала, что счастливая экс-"ВИА Гра" Мейхер ослепила белоснежной улыбкой: "Какая же вы...".
Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер забралась на окно и показала свои формы в облегающем платье: яркое фото.
A еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер в полупрозрачном костюме поразила своим талантом: "Никогда не поздно".