Популярная украинская исполнительница Надя Мейхер, которая прославилась после участия в известной группе "ВИА Гра", поделилась с поклонниками новой фотографией и засветила идеальную фигуру.

Как пишет Politeka.net, 39-летняя Надежда Мейхер в 2000 году стала солисткой популярной группы "ВИА Гра" под псевдонимом Надежда Грановская.

После 11 летней работы в "ВИА Гре" Мейхер занялась сольной карьерой. Кроме музыки, исполнительница занимается дизайнерством и выпускает собственную одежду, в которой часто ходит сама.

В своем Instagram Надежда Мейхер часто делится с поклонниками интересным контентом. На этот раз певица показа новый лук, который выгодно подчеркнул ее идеальную фигуру, несмотря на то, что звезда родила троих детей.

"Лететь, вопреки и невзирая…

Libre comme l'Air...", - подписала фотографию звезда.

На фото Мейхер предстала в шикарном длинном платье, бежевых туфлях и с легким макияжем.

Кое-кто из поклонников даже сравнил Мейхер с итальянской актрисой и моделью, покорившей Голливуд, Моникой Беллуччи.

"Похожа на Монику Беллуччи", "Как всегда прекрасна, как всегда incroyable",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что счастливая экс-"ВИА Гра" Мейхер ослепила белоснежной улыбкой: "Какая же вы...".

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер забралась на окно и показала свои формы в облегающем платье: яркое фото.

A еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер в полупрозрачном костюме поразила своим талантом: "Никогда не поздно".