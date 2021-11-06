Известная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками секретом, как в свои 39 лет поддерживает естественную красоту и избавляется от морщин.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Надежда Мейхер, которая в 11 лет пела в популярной группе Константина Меладзе "ВИА Гра" под псевдонимом Надежда Грановская, а затем начала сольную карьеру, решила рассказать поклонникам, как ухаживает за собой, чтобы избавиться от мимических морщин и выглядеть идеально.

"А чтобы сохранить молодость и свежесть, радоваться своему отражению в зеркале постоянно, нужен другой специалист - косметолог. Так важно найти именно профессионала, ведь как мы будем выглядеть через 10, 20, 30 лет, зависит от нашего сегодняшнего внимания к себе любимой", - написала певица.

Так, Мейхер опубликовала видео, в котором рассказала о пользе массажа, на который ходит уже больше 1,5 года, для лица и посоветовала поклонникам чаще посещать косметолога.

"Я на себе неоднократно испытала этот чудодейственный массаж, который помогает расслабляться мышцам и избавляться от мимических морщин", - сказала Надя.

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