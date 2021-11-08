Відома співачка, колишня "віагрянка" Надежа Мейхер влаштувала незвичайну фотосесію в незвичайній сукні з пікантним вирізом.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі незвичайними кадрами з нової фотосесії, на яких з'явилася в незвичайному образі.

На нових фотографіях Надія відображена в цікавій локації з довгими шторами, які в якийсь момент вона ледь не обірвала. Перед камерою зірка з'явилася в цікавій напівпрозорій сукні з яскравим верхом і чорною спідницею з пікантним вирізом. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і довгі ноги артистки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Мейхер написала: "Майстер і Маргарита (М.Булгаков). "Так, пояснення не дано. Але головне криється в словах Матвія: вони не гідні світла, вони гідні спокою". Світло - це світ співтворчості і еволюційних перетворень - Рай, а спокій, знерухомленість, замкнутість, зупинка в розвитку – пекло...".

Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки: "Красиві слова, не менш красиве фото", "Майстер і Маргарита моя найулюбленіша книга", "Як завжди, шикарна", "Неймовірно, чудово, красиво", "Ви неймовірні!", "Королева краси".

Нагадаємо, Екс-"ВІА Гра" Мейхер розкрила секрет свого моложавого вигляду: "На собі неодноразово випробувала...".

Як повідомляла Politeka, Екс-"ВІА Гру "Мейхер в елегантній сукні порівняли з Монікою Беллуччі: "Як завжди прекрасна".

Також Politeka писала, що Екс-ВІА Гра Мейхер блиснула достоїнствами в сукні з розрізом до стегна: фото.