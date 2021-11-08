Известная певица, бывшая "виагрянка" Надежа Мейхер устроила необычную фотосессию в необычном платье с пикантным вырезом.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети необычными кадрами из новой фотосессии, на которых появилась в необычном образе.

На новых фотографиях Надежда запечатлена в интересной локации с длинными шторами, которые в какой-то момент она едва не оборвала. Перед камерой звезда появилась в интересном полупрозрачном платье с ярким верхом и черной юбкой с пикантным вырезом. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги артистки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Мейхер написала: "Мастер и Маргарита (М. Булгаков). "Да, объяснение не дано. Но главное кроется в словах Матфея: Они не достойны Света, они достойны покоя". Свет – это мир сотворчества и эволюционных преобразований - Рай, а покой, обездвиженность, замкнутость, остановка в развитии – Ад…".

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Красивые слова, не менее красивое фото", "Мастер и Маргарита моя самая любимая книга", "Как всегда, шикарная", "Невероятно, великолепно, красиво", "Вы невероятны!", "Королева красоты".

Напомним, Экс-"ВИА Гра" Мейхер раскрыла секрет своего моложавого вида: "На себе неоднократно испытала...".

Как сообщала Politeka, Экс-"ВИА Гру" Мейхер в элегантном платье сравнили с Моникой Беллуччи: "Как всегда прекрасна".

Также Politeka писала, что Экс-ВИА Гра Мейхер сверкнула достоинствами в платье с разрезом до бедра: фото.