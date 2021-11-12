Певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница шоу "Маска", где поразила своим оперным пением, показала себя в новом образе на радость фанатов.

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала популярной певицей благодаря 11 годам в группе "ВИА Гра". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом фото Мейхер была в приталенном платье, которое идеально подчеркнуло формы Нади. Звезда подняла руки вверх, показывая роскошную фигуру.

"Танцующая тень. Если жить спиной к свету, тогда живёшь своей тенью, её отражением. Наша Тень— самый «верный» спутник жизни… Но и самый опасный. Особенно , когда мы отвернулись от света… Солнца нам в души!!! Любви сердцам!

Пусть тень и тьма всегда танцуют под нашу «дудку» …", - написала Мейхер.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Надежда это ты свет у тебя душа светлая, счастья", "Прекрасная и прекрасно сказано", "Вы очень необыкновенная и прекрасная леди!!!", "Роскошно красивая".

Напомним, экс-"ВИА Гру" Мейхер в шикарном платье сравнили с легендарной Марией Каллас

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