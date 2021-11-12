Співак Dzidzio (Михайло Хома) в цьому році розлучився з дружиною, співачкою Slavia (Ярославою Притулою), після 20 років відносин, що стало однією з найбільш обговорюваних і болючих тем.

Артист особливо не коментував розлучення з дружиною, на відміну від артистки, Politeka.net. Остання розповіла, що відчувала себе в тіні чоловіка, а тепер хоче розвивати свою кар'єру.

У новому інтерв'ю Дзідзьо прокоментував розлучення на Ютуб-каналі Балючі теми.

"Одружилися трикутник і квадрат і придумали вони собі ідеальні круглі двері додому", - поділився артист про себе і дружину.

За словами Дзідзьо, у них були розбіжності в характерах, але поки обидва були молоді, вони цього не розуміли, а з роками все стало ясно. Всі проблеми у відносинах "вилізли" назовні, коли стався локдаун.

"Ми різні люди. Це потрібно чесно подивитися один одному в очі і визнати. Мене так не влаштовує, і я так не хочу, і не хочу в першу чергу ображати себе і потім тебе", - поділився Дзідзьо.

За його словами, він не помічав, що у Славії є бажання займається шоу-бізнесом.

"Вона бачила, який я втомлений приїжджав, і іноді думав, яка ще професія може бути. Просто біль у грудях від перевтоми. Тоді їй треба було чесно сказати, що вона теж хоче бути на сцені", - поділився Дзідзьо.

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