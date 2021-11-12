Певец Dzidzio (Михаил Хома) в этом году расстался с женой, певицей Slavia (Ярославой Притулой), после 20 лет отношений, что стало одной из самых обсуждаемых и болезненных тем.
Артист особо не комментировал развод с женой, в отличии от артистки, Politeka.net. Последняя рассказала, что чувствовала себя в тени мужа, а теперь хочет развивать свою карьеру.
В новом интервью Дзидзьо прокомментировал развод на Ютуб-канале Балючі теми.
"Женились треугольник и квадрат и придумали они себе идеальные круглые двери дома", - поделился артист о себе и жене.
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По словам Дзидзьо, у них были несовпадения в характерах, но пока оба были молоды, они этого не понимали, а с годами все стало ясно. Все проблемы в отношениях "вылезли" наружу, когда произошел локдаун.
"Мы разные люди. Это нужно честно посмотреть друг другу в глаза и признать. Меня так не устраивает, и я так не хочу, и не хочу в первую очередь обижать себя и потом тебя", - поделился Дзидзьо.
По его словам, он не замечал, что у Славии есть желание занимается шоу-бизнесом.
"Она видела, какой я уставший приезжал, и иногда думал, какая еще профессия может быть. Просто боль в груди от переутомления. Тогда ей надо было честно сказать, что она тоже хочет быть на сцене", - поделился Дзидзьо.
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