Хореограф і танцюрист Євген Кот, який не з'явився в новому сезоні шоу" Танці з зірками", а став суддею" Україна має талант", розповів, чому так сталося.
Як пише Politeka.net, Євген Кот є популярним українським хореографом. Зірка кілька сезонів тому переміг на шоу "Танці з зірками" з Ксенією Мішиною, з якою в 2021 році став суддями шоу "Україна має талант". Третім суддею запросили телеведучого Сергія Притулу.
В інтерв'ю КП Женя розповів, чому не пішов на "Танці з зірками", куди його запрошували і цього року:
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Євген додав, що не отримував стільки грошей, у скільки він оцінював свою працю на "Танцях з зірками".
Як виявилося, хореограф з багатьма речами не згоден в шоу. Євгену виявилося настільки нецікаво, що він не подивився на випуск з собою, де його ставили ведучим балкона.
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