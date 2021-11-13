Хореограф і танцюрист Євген Кот, який не з'явився в новому сезоні шоу" Танці з зірками", а став суддею" Україна має талант", розповів, чому так сталося.

Як пише Politeka.net, Євген Кот є популярним українським хореографом. Зірка кілька сезонів тому переміг на шоу "Танці з зірками" з Ксенією Мішиною, з якою в 2021 році став суддями шоу "Україна має талант". Третім суддею запросили телеведучого Сергія Притулу.

В інтерв'ю КП Женя розповів, чому не пішов на "Танці з зірками", куди його запрошували і цього року:

"Я людина, яка знає ціну собі, своїй професії", - сказав Кіт



Євген додав, що не отримував стільки грошей, у скільки він оцінював свою працю на "Танцях з зірками".

Як виявилося, хореограф з багатьма речами не згоден в шоу. Євгену виявилося настільки нецікаво, що він не подивився на випуск з собою, де його ставили ведучим балкона.

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