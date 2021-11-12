Зірка під час танцю показала, що зберігає в гардеробній

Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), засвітила свій гардероб, в якому влаштувала танці перед камерою.

Популярна артистка багато приділяє уваги зовнішньому вигляду, пише Politeka.net. Вже давно не секрет, що співачка схильна до повноти, і щоб привести себе в порядок вона багато займається спортом і правильно харчується.

На новому відео зірка продемонструвала результати роботи над собою в обтягуючому костюмі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Красуня влаштувала танці біля камери.

При цьому Настя Каменських вела зйомку у своєму гардеробі. У справжньої модниці на поличках можна помітити багато взуття.

За чотири години публікація зібрала майже 500 тисяч переглядів.

"Гардероб мрій😍 😍 😍. Настя вогонь ❤️", "хто про що, а я хочу геть ті червоні кросівки", " скільки взуття😮❤️", " класна гардеробна 👍 😉 цікаво скільки взуття у Потапа😜 😁 😁 😁", " взуття ... багато ... в гардеробі...ммммммрія😍", " класна бейсболка і дівчина нічо 👍 це Взуттєвий магазин чи що?", "Скільки кльових пар у Насті 😍", " не особливо дивилася як танцює, але на гардероб взуття задивилася😍 😂", - написали користувачі Мережі.

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