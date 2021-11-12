Музичний продюсер Юрій Нікітін розповів, як Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) пережив смерть матері і розповів, що нового артист готує глядачам.

Минулого року у улюбленого українцями співака, Андрія Данилка, у віці 83 років померла мама, Світлана, пише Politeka.net. Про смерть жінки стало відомо тільки в 2021-му.

Похорони пройшли в рідному селі артиста на Полтавщині. За словами друга співака, EL. Кравчука, Данилко важко переживав втрату. За його словами, Андрій Михайлович був у дружніх стосунках з матір'ю, він міг їй все розповісти і навіть випити по чарці. Зазначимо, Світлана прожила в селі все життя, і не хотіла переїжджати до сина в столицю.

У новому інтерв'ю "Зірковому шляху" продюсер Юрій Нікітін розповів і причини смерті матері Данилка.

"Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язано з серцем. Він (Андрій Данилко - ред.), звичайно ж, переживав, але сьогодні він вже знаходиться в хорошому стані, і, як мені здається, в прекрасному самопочутті", - поділився продюсер.

Крім того, Нікітін додав, що Вєрка Сердючка готує шанувальникам новорічний сюрприз.

"Закінчує роботу над новорічним треком, і ми готуємося до зйомок відеокліпу, тому - вау! Скоро весь світ почує", - розповів продюсер.

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