Музичний продюсер Юрій Нікітін розповів, як Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) пережив смерть матері і розповів, що нового артист готує глядачам.
Минулого року у улюбленого українцями співака, Андрія Данилка, у віці 83 років померла мама, Світлана, пише Politeka.net. Про смерть жінки стало відомо тільки в 2021-му.
Похорони пройшли в рідному селі артиста на Полтавщині. За словами друга співака, EL. Кравчука, Данилко важко переживав втрату. За його словами, Андрій Михайлович був у дружніх стосунках з матір'ю, він міг їй все розповісти і навіть випити по чарці. Зазначимо, Світлана прожила в селі все життя, і не хотіла переїжджати до сина в столицю.
У новому інтерв'ю "Зірковому шляху" продюсер Юрій Нікітін розповів і причини смерті матері Данилка.
"Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язано з серцем. Він (Андрій Данилко - ред.), звичайно ж, переживав, але сьогодні він вже знаходиться в хорошому стані, і, як мені здається, в прекрасному самопочутті", - поділився продюсер.
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
Не стало відомого актора, дружина розкрила причину трагедії: "Спочивай з миром"
Переможець "Голосу країни" Сасанчин з вагітною нареченою розлютили Приходька: "Це тикання кульок, ці ось радості..."
Ектор Хіменес-Браво вперше вивів у світ свою головну жінку: "Сьогодні відпочиваємо, а вже завтра..."
Дружина учасника "Танців з зірками" публічно звернулася до нього після того, як вони роз'їхалися: "Пробач, але я хочу сказати..."
Крім того, Нікітін додав, що Вєрка Сердючка готує шанувальникам новорічний сюрприз.
"Закінчує роботу над новорічним треком, і ми готуємося до зйомок відеокліпу, тому - вау! Скоро весь світ почує", - розповів продюсер.
Нагадаємо, що продюсер Вєрки Сердючки відверто розповів про проблеми зі здоров'ям у Данилка
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера Вєрки Сердючки Нікітіна несподівано заявила про зміну псевдоніма