Телеведуча Оля Фреймут, яка одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, показала, як виглядає в прозорій блузі і розповіла про приватність.
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою. Зірка вийшла заміж в 2017 році за гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотко. При цьому Оля продовжує працювати на ТБ і розвиває соціальні мережі.
На новому фото Фреймут була в прозорій блузі.
"Приватність. Я так нею насолоджуюся. Нелегко мені дається життя в соцмережах. Виставляти фотографії дітей, коли вони солодко розважаються і не підозрюють, що мама зараз цей потаємний момент тиражує на тисячі незнайомих людей. Демонструвати себе в парі з коханим... А якщо у когось період "розбитого серця", і моє щасливе фото може розпалити біль самотності?
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Словом, Життя в соцмережах втомливіше реальної. І я дякую всім вам, що терпите мою відлюдність. Люблю і обіймаю", - написала Оля під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Найщиріша і жіночна", " як знайомо! Не виставляю фото ні дитини, ні всієї родини!))) Багато запитували чому, а я просто не хочу! Це моє!)"
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