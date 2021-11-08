Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, записала видео, на котором прочитала слова из рэп-композиции и показала неприличный жест.

Ольга Фреймут родила первую дочь от британца, передает Politeka.net. Девочка Злата Митчелл появилась на свет в 2006 году.

Сейчас дочь телеведущей находится в Лос-Анджелесе (США), о чем свидетельствуют ее записи в Инстаграм и Тик Ток.

Красотка развивает свои аккаунты в соцсетях, в частности, звезда опубликовала видео, в котором прочитала слова из рэп-композиции, и показала неприличный жест. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Для меня это знак "теперь впереди"... p.s ЛА сумасшедший", - написала блогерша.

За несколько часов публикация собрала мало лайков и комментариев.

"Твоя подпись - самая белая вещь, которую я читал", - написал один из пользователей сети.

Отметим, У Ольги Фреймут трое детей, кроме Златы Митчелл, также она вместе с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, воспитывает двоих детей - Валерия (2016 года рождения) и Евдокию (2017-го).

Звезда старается проводить с детьми больше времени, организовывая совместный досуг и поездки.

Напомним, что дочь Фреймут в купальнике впечатлила выдающимися формами

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