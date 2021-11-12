Телеведущая Оля Фреймут, которая замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, показала, как выглядит в прозрачной блузе и рассказала о приватности.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей. Звезда вышла замуж в 2017 году за гендиректора "Нового канала" Владимира Локотко. При этом Оля продолжает работать на ТВ и развивает социальные сети.

На новом фото Фреймут была в прозрачной блузе.

"Приватность. Я так ею наслаждаюсь. Нелегко мне дается жизнь в соцсетях. Выставлять фотографии детей, когда они сладко развлекаются и не подозревают, что мама сейчас этот сокровенный момент тиражирует на тысячи незнакомых людей. Демонстрировать себя в паре с любимым... А если у кого-то период "разбитого сердца", и мое счастливое фото может разжечь боль одиночества?

Словом, жизнь в соцсетях утомительнее реальной. И я благодарю всех вас, что терпите мою нелюдимость. Люблю и обнимаю", - написала Оля под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Самая искренняя и женственная", "Как знакомо! Не выставляю фото ни ребёнка, ни всей семьи!))) Многие спрашивали почему, а я просто не хочу! Это моё!)"

Напомним, 15-летняя дочь Фреймут, уехавшая из Украины, показала неприличный жест

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