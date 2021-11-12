Українців заінтригували новим сезоном "Голосу країни", проте вже відомо, що в ньому в тренерському кріслі не буде Тіни Кароль.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Голос країни" в Instagram опублікували яскравий відеоанонс нового сезону вокального проекту, а також заінтригували шанувальників новими зірковими тренерами.

В опублікованому в мережі ролику зібрали кращі виступи артистів минулого сезону. А починається відео з фрагмента пісні переможця попереднього сезону Сергія Лазановського, який був у команді Наді Дорофєєвої.

У підписі до публікації заінтригували глядачів: "Незабаром новий сезон головного вокального шоу країни повернеться на телеекрани 1+1, щоб показати неймовірні вокальні таланти всій країні. Шоу, в якому збуваються мрії кожного – вийти на головну сцену країни і заявити про себе".

Як стало відомо раніше, Тіна Кароль заявила, що більше не буде тренером в "Голосі країни". Так що тепер користувачі почали бурхливо обговорювати, Хто ж стане тренерами нового сезону. "Не цікаво більше дивитися", "Шкода, що тренером Тіна не буде, але сподіваюся буде Юлія Саніна, тоді дивитися буду", "Не хочеться дивитися взагалі", "Чому так рідко виходять сезони?", "9 і 10 сезони були кращі", "Чекаю, якщо буде дано Балан і Тіна Кароль", "Чекаю, сподіваюся там буде Діма Монатік", "Чекаю тренером Юлію Саніну", - пишуть в коментарях.

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