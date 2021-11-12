Відома продюсер і дружина популярного артиста Дмитра Монатіка - Ірина Демічева показала себе в купальнику на відпочинку в Дубаї.

Як передає Politeka.net, Ірина Демічева відомий продюсер. Також її знають як дружину популярного українського виконавця і судді проекту "Голос країни" Діми Монатіка, який нещодавно отримав звання Народного артиста України. Також у них є двоє синів-Платон і Данило.

Так, цього разу дружина Монатіка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Нагадаємо, раніше сім'я Монатіка засвітилася в Дубаї, туди він відправився не тільки з дружиною, але і з дітьми. На кадрі Ірина Демічева на тлі хмарочосів Дубаї сидить на пляжі в чорно-білому купальнику, в якому відмінно видно ідеальну фігуру дівчини.

"Не сумуй, отримуй Vitamin D", - підписала фото дружина Монатіка.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото Ірини: "Вогонь", "Красотулька", "Класна".

Раніше повідомлялося, екс-підопічна Монатіка з "Голосу країни" похвалилася блискучим кільцем на пальці: "Все зійшлося!"

Також, дружина Монатіка в стильному костюмі показала, якою левицею може бути: "Тотальне захоплення"

Politeka розповідала, дружину Монатіка в брючному костюмі запідозрили у вагітності: "Животик видніється...."



