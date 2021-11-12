Известная продюсер и жена популярного артиста Дмитрия Монатика - Ирина Демичева показала себя в купальнике на отдыхе в Дубаи.

Как передает Politeka.net, Ирина Демичева известный продюсер. Также её знают как жену популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика, который недавно получил звание Народного артиста Украины. Также у них есть двое сыновей - Платон и Даниил.

Так, на этот раз жена Монатика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Напомним, ранее семья Монатика засветилась в Дубаи, туда он отправился не только с женой, но и с детьми. На кадре Ирина Демичева на фоне небоскребов Дубаи сидит на пляже в черно-белом купальнике, в котором отлично видно идеальную фигуру девушки.

"Не скучай, получай Vitamin D", - подписала фото жена Монатика.

Поклонники оставили множество комментариев под фото Ирины: "Огонь", "Красотулька", "Классная".

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